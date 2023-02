Jamshid Sharmahd in einem Gerichtssaal in Teheran. ( Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)

Ein Revolutionsgericht in Teheran befand ihn unter anderem für schuldig, an einem Terroranschlag im Jahr 2008 in der Stadt Shiras mit mehreren Toten beteiligt gewesen zu sein. Gegen das Urteil kann den Angaben zufolge vor dem Obersten Gerichtshof des Landes Berufung eingelegt werden.

Der 67-Jährige lebte lange in Deutschland sowie in den USA und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er setzt sich für die Rückkehr des Iran zur Monarchie ein. Im Sommer 2020 wurde er vom iranischen Geheimdienst aus dem Emirat Dubai entführt. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert.

Bundesaußenministerin Baerbock kritisierte das Todesurteil als absolut inakzeptabel und kündigte eine - Zitat - "deutliche Reaktion" an. Sie warf Teheran zudem, vor, eine konsularische Betreuung des Mannes zu verhindern. Amnesty International erklärte, Sharmahd sei ein Schauprozess gemacht worden, der mit einem rechtsstaatlichen Verfahren nichts zu tun habe.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.