Im Ringen um einen EU-Austritt Großbritanniens hat der deutsch-irische Schriftsteller Hugo Hamilton die Haltung des britischen Premierministers Boris Johnson kritisiert.

Johnson sei kein Politiker, sondern ein Schauspieler und finde die Demokratie langweilig, sagte Hamilton im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gehe ihm nicht um die Wahrheit, sondern um den nächsten Witz oder wen er beleidigen könne. So habe er Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein ängstliches Chlorhühnchen genannt. Auch dass sich der Brexit-Hardliner Rees Mogg im Parlament schlafend gestellt habe, erzähle viel über die Haltung "dieser Leute, die überhaupt keinen Respekt haben vor der Demokratie". Dabei seien die Briten Höflichkeit im Parlament gewohnt, betonte Hamilton.

"Er ist der Churchill von heute"

Johnson gebe sich wie der ehemalige Premier Winston Churchill, der Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg geführt hatte. Hamilton verwies auf ein Foto im britischen "Guardian", das Johnson in gekrümmter Haltung vorn auf einem Schiff zeige. "Er sieht aus wie Churchill und möchte so sein wie er", sagte Hamilton.



Mit Blick auf die weiter offene Frage, ob und wann Großbritannien die EU verlassen wir, sagte der deutsch-irische Autor: "Wenn es nicht so ernst wäre, könnten wir darüber lachen, dass die Mutter der Parlamente keine Entscheidung treffen kann."