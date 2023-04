Jubiläumsfeiern zur israelischen Unabhängigkeit

Tel Aviv: Auch zu Beginn der Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung haben in Israel wieder Menschen gegen den geplanten Umbau des Justizsystems protestiert. (AFP / JACK GUEZ)

Sorgen um Demokratie und Rechtsstaat

Der Historiker kritisierte, die in Teilen rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu habe den bislang geltenden Konsens der Gewaltenteilung in Israel grundlegend in Frage gestellt. Er sorge sich um die Demokratie und den Rechtsstaat in Israel, auch wenn seiner Ansicht nach die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Vorhaben der Regierung eingestellt ist.

Gemeinsame Perspektive mit Palästinensern gefordert

Diner rief Israel dazu auf, auf die Palästinenser zuzugehen und ein höheres Maß an Gleichheit, beispielsweise durch anerkannte Minderheitsrechte, durchzusetzen. Zudem unterstützte er die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung. Diner sagte, er habe die Hoffnung, dass man durch Gespräche eine gemeinsame Perspektive in Nahost erreichen könne.

Der israelische Staat wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. In Israel wird der 75. Jahrestag nach dem hebräischen Kalender gefeiert, in diesem Jahr am 26. April.

