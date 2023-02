Meloni zu Antrittsbesuch bei Scholz

Die ialienische Ministerpräsidentin Meloni zu Gast bei Bundeskanzler Scholz in Berlin (Philipp Znidar / dpa)

Dazu würden die Arbeiten an einem gemeinsamen Aktionsplan beschleunigt, teilten Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsidentin Meloni bei deren Antrittsbesuch in Berlin mit. Offen blieb, ob dies auch in Regierungs-Konsultationen nach deutsch-französischem Vorbild münden wird. Bei weiteren Themen wurden dagegen Differenzen deutlich. Meloni sprach sich auf EU-Ebene für einen weiteren durch gemeinsame Schulden finanzierten Wirtschafts-Fördertopf und eine freiere Verwendung von Geldern bereits bestehender Fördertöpfe aus. Scholz zog es dagegen vor, zügig Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds in klimafreundliche Investitionen umzuleiten.

Zudem drang Meloni auf ein Eindämmen illegaler Migration nach Europa, während Scholz die Bedeutung eines Bleiberechts für Schutzbedürftige betonte.

