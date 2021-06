Bundespräsident Steinmeier hat zu einer Stärkung der Verbindungen zwischen Deutschland und Polen aufgerufen.

Er äußerte sich bei einem Besuch in Warschau zum 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages zwischen den beiden Ländern. Polens Präsident Duda forderte größere Anstrengungen Deutschlands zur Aussöhnung und zur Überwindung der - so wörtlich - "schwierigen gemeinsamen Vergangenheit". Es müsse beispielsweise über die Rückgabe von Kulturgütern gesprochen werden, die während der deutschen Besatzung geraubt worden seien. Zugleich dankte Duda Steinmeier dafür, dass dieser bei einem früheren Besuch für die deutschen Verbrechen in Polen um Vergebung gebeten habe.

