Deutsche Zollfahnder haben im Grenzgebiet zu Polen eine Rekordmenge an Heroin entdeckt.

Sie fanden in einem Lastwagen aus Kirgistan 670 Kilogramm des Rauschgifts, wie die Zollfahndung Berlin-Brandenburg in der Hauptstadt mitteilte. Das ist die größte je in der Bundesrepublik sichergestellte Menge. Der Fund ereignete sich demnach bereits Ende Mai. Die Fahnder waren einem Hinweis niederländischer Kollegen nachgegangen. Das Heroin stammt vermutlich aus Afghanistan.