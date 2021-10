Bundesinnenminister Seehofer hat in Aussicht gestellt, im Bedarfsfall weitere Beamte der Bundespolizei im Grenzgebiet zu Polen einzusetzen.

Das sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Angesichts der Migration über die Belarus-Route hat der Innenminister bereits acht Hundertschaften an die deutsch-polnische Grenze geschickt. Seehofer zufolge könnten in Abstimmung mit Polen sowie dem Land Brandenburg auch reguläre Grenzkontrollen erwogen werden.



Seit August haben tausende Migranten versucht, die polnische Grenze von Belarus aus zu überqueren. Die EU geht davon aus, dass Belarus Menschen aus Krisengebieten gezielt ins Land holt und in Richtung der östlichen EU-Staaten schleust. Polen hat deswegen tausende Soldaten an der Grenze stationiert.



In Polen demonstrierten gestern mehrere Menschen in der Grenzregion zu Belarus für eine humane Behandlung von Migranten und insbesondere deren Kindern. Dazu aufgerufen hatte eine Gruppe polnischer Mütter. Unterstützt wurden sie von den früheren First Ladys Jolanta Kwasniewska, Anna Komorowska und Danuta Walesa.

