Die Bundesregierung hat irritiert auf die Drohung des russischen Außenministers Lawrow reagiert, die Beziehungen zur EU abzubrechen.

Diese Äußerungen seien befremdlich und nicht nachvollziehbar, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Sie verwies auf Stellungnahmen von Außenminister Maas, der zwar neue Sanktionen nicht ausgeschlossen, zugleich aber das Interesse an einem Dialog mit Russland betont hatte. Lawrow hatte erklärt, im Fall neuer Strafmaßnahmen der EU könnten die Beziehungen abgebrochen werden.



Das Verhältnis zwischen Russland und der EU ist zuletzt wegen der Verurteilung des Oppositionspolitikers Nawalny zu einer mehrjährigen Haftstrafe merklich abgekühlt. In Moskau wurde heute ein weiterer Prozess gegen Nawalny fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, einen Weltkriegsveteranen beleidigt zu haben. Nawalny und seine Anhänger betrachten auch diese Verhandlung als politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.