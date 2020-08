Die Politikwissenschaftlerin Susan Stewart ist der Ansicht, dass sich die deutsch-russischen Beziehungen in einem schlechten Zustand befinden.

Dass der schwer erkrankte russische Regimekritiker Nawalny zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen wurde, habe aber keine großen Auswirkungen auf das Verhältnis, sagte Stewart im Deutschlandfunk. Nawalnys Ehefrau habe sich an den russischen Präsidenten Putin gewandt, der dem Transportflug auch zugestimmt habe. Entscheidend sei nun die Frage, wie die Diagnose der deutschen Ärzte ausfalle. Sollten sie eine Vergiftung als Ursache für die Gesundheitsprobleme Nawalnys diagnostizieren, stelle sich natürlich die Frage, wer dahinter stecke.



Nach Ansicht von Stewart haben die Probleme in den deutsch-russischen Beziehungen vielfältige Ursachen. So habe man seit einigen Jahren erkannt, dass es auf der internationalen Ebene kaum gemeinsame Interessen gebe. Zudem arbeite Russland auf eine Schwächung Deutschlands hin, worauf unter anderem die Cyberangriffe auf den Bundestag vor fünf Jahren hindeuteten.

EU sollte nach gemeinsamer Position suchen

Die Wissenschaftlerin, die für die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet, betonte, sie halte es dennoch für richtig, in vielen Bereichen mit Russland im Dialog zu bleiben. Allerdings sollte der Westen auch innerhalb der Europäischen Union einen langfristigen Ansatz erarbeiten. Derzeit gebe es keinen Konsens in der EU, wie man mit Russland umgehen wolle. Deutschland könne aber die aktuelle Ratspräsidentschaft nutzen. Stewart ergänzte, auch Putin habe ein gewisses Interesse an einem Dialog mit der EU.