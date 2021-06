Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Platzeck, sieht die Politik der Sanktionen gegen Moskau kritisch.

Im Deutschlandfunk sagte Platzeck, man habe in den vergangenen Jahren die Strafmaßnahmen verschärft und einen politischen Scherbenhaufen geerntet. Die militärische Eskalationsgefahr sei deutlich gestiegen und die Zügel in Russland würden angezogen. Mit Blick auf die Rolle des Westens meinte der SPD-Politiker, man habe mit "dieser Art von Politik" nichts verbessert. Er äußerte zudem Zweifel, ob dieses Vorgehen fortgeführt werden sollte. Stattdessen warb Platzeck dafür, die verbliebenen Möglichkeiten des Dialogs mit Russland zu nutzen. Dazu zähle auch der Bereich der Wirtschaft. Platzeck betonte, er halte es für wichtig und richtig, mit Russland über Geschäfte zu sprechen.



In Rostock findet heute ein digitales deutsch-russisches Wirtschaftstreffen statt. Die Beziehungen des Westens zu Russland sind weiter angespannt. Präsident Putin hatte zuletzt mehrere deutsche Nichtregierungsorganisationen in Russland für unerwünscht erklärt und geht weiter gegen Oppositionelle vor.

