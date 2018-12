Der Schriftführer des Verbands Deutsch-Syrischer Hilfsvereine in Berlin, Usahma Darrah, hat die aktuelle Regelung zur Beschaffung von Ausweispapieren für syrische Flüchtlinge scharf kritisiert.

Darrah sagte im Deutschlandfunk (Audio), es sei nicht - wie vom Bundesinnenministerium jetzt erneut bekräftigt - zumutbar, Syrer mit eingeschränktem Schutzstatus in die syrische Botschaft nach Berlin zu schicken, um einen Pass zu bekommen oder zu verlängern. Es handele sich um die diplomatische Vertretung eines Regimes, das nachweislich schwerste Verbrechen gegen die eigene Zivilbevölkerung begangen habe. Ein Gang in die Botschaft beinhalte die Überprüfung aller Personen durch den repressiven Sicherheitsapparat in Damaskus. Dies stelle eine Bedrohung für die persönlichen Lebensumstände der Geflüchteten in Deutschland und für deren Familien dar. Außerdem könne es dazu führen, dass Häuser und Besitztümer von hier lebenden Aktivisten und Oppositionellen in ihrer Heimat unrechtmäßig besetzt und gepfändet würden.



Darrah betonte weiter, eine derartige Regelung untergrabe auch die außenpolitischen Ziele Deutschlands. Für einen neuen Pass müssten Syrer in Berlin zwischen 250 und 2.000 Euro bezahlen. Da sie selbst in der Regel nicht über eigenes Geld verfügten, finanziere die Bundesregierung so indirekt über Steuergelder ein kriminelles Regime. Bei etwa 400.000 in Deutschland lebenden Syrern mit subsidiärem Schutzstatus sei von einem dreistelligen Millionenbetrag auszugehen. Auch um die Menschenwürde der Geflüchteten zu schützen sei deshalb eine Rückkehr zu dem bis Mai 2018 geltenden System nötig, das keinen Gang in die Botschaft für syrische Flüchtlinge vorgesehen habe, erklärte Darrah.



Ähnliches hatte zuvor auch die Grünen-Fraktion im Bundestag gefordert. Das Bundesinnenministerium hatte die Vorsprache bei den Behörden ihres Heimatlandes für subsidiär schutzberechtigte Syrer daraufhin als grundsätzlich zumutbar erklärt.