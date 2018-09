Es braucht sicher mehr als diesen einen Besuch, um die deutsch-türkischen Beziehungen aus dem tiefen Loch zu holen, in dem sie sich befinden. Die Tonlage in Ankara war über viele Monate geradezu feindselig. Berlin musste nach dem Putschversuch machtlos zusehen, wie der vor Selbstbewusstsein strotzende türkische Präsident eine Breitseite nach der anderen gegen die Bundesregierung platzierte. Das innenpolitische Kalkül überwog, Erdogan hatte den Schaden für das bilaterale Verhältnis eingepreist. Diese Zeiten sind fürs erste vorbei.

Maas hat plötzlich Spielräume

Außenpolitisch hat er überzogen. Sich mit der EU und mit Donald Trump gleichzeitig anzulegen, kostet mehr Kapital, als Erdogan aufbieten kann. Die Wirtschaftskrise hat mittelfristig gefährliches Potenzial. Darin allein liegt der Grund für den aktuellen Säuselton der türkischen Staatsspitze. Erdogan braucht Europa, er braucht Deutschland und Heiko Maas hat plötzlich, was Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel in den letzten beiden Jahren auch gerne gehabt hätten: Spielraum!

Der deutsche Außenminister versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Fortune ist das noch nicht, noch ist unklar, ob er den plötzlichen Vorteil nachhaltig zu nutzen weiß. Und die neu entstandenen Handlungsmöglichkeiten Berlins haben Grenzen. Die freundlichen Worte des türkischen Amtskollegen wirken angesichts seiner bis vor kurzem frostigen Tonlage eher plump. In der Sache hat Ankara öffentlich denn auch keine Kompromisse gemacht. "Keine Bedingungen für die Normalisierung", lautet die türkische Devise. Auch nicht, wenn es um die sieben deutschen Staatsbürger geht, die wegen politischer Vorwürfe seit Monaten in der Türkei inhaftiert sind. Man darf vermuten, dass hinter den Kulissen an Fortschritten ohne Gesichtsverluste für Erdogan gearbeitet wird.

Erst der Auftakt für eine intensive Reisediplomatie

Doch die Sache ist auch für Heiko Maas nicht ohne Risiko. "Keine Normalisierung ohne Freilassung der Inhaftierten", diese offizielle deutsche Position hat der Bundesaußenminister in Türkei nicht wiederholt. Auch auf Nachfrage nicht. Das ist - quasi als Vorleistung - seine Konzession für konkrete Zugeständnisse Erdogans in den kommenden Monaten. Diese Reise war der Auftakt für eine intensive Reisediplomatie zwischen Berlin und Ankara. Sieht man es so, kann der Versuch, das wichtige bilaterale Verhältnis zu reparieren, erst in einigen Wochen beurteilt werden. Eine humanitäre Katastrophe rund um Idlib könnte die Agenda in den nächsten Wochen kräftig durchschütteln, doch selbst dann wären Berlin und Ankara aufeinander angewiesen. Hoffen wir, dass Erdogan ähnlich kalkuliert. Dieser Präsident ist kein Wertepartner, aber das macht ihn leider nicht weniger wichtig!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.