Verkehr

Deutsche akzeptieren Klimaschutz bei eigenem Vorteil

Einer Umfrage zufolge akzeptieren die Menschen in Deutschland Klimaschutzmaßnahmen eher, wenn sie selbst finanziell davon profitieren. Um unpopuläre Regelungen durchzusetzen, könnten Ausgleichszahlungen wie ein "Klimageld" helfen, heißt es in der vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim veröffentlichten Studie.