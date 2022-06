EU-Untersuchung

Die Badestellen in Deutschland haben laut EU-Bericht größtenteils eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. (picture alliance / imageBROKER / Andreas Vitting)

Mehr als 96 Prozent der 2.291 untersuchten Badestellen seien von der EU-Kommission in der Saison 2021 mit den Noten ausgezeichnet oder gut eingestuft worden, teilte das Umweltbundesamt mit. Laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA erfüllten zudem 98 Prozent der Badestellen an Seen, Flüssen und Küsten Deutschlands die Mindestanforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie. Von den analysierten Gewässern lagen 363 an der Küste von Nord- und Ostsee sowie 1.928 im Inland.

Wenige Badegewässer mangelhaft

14 Badegewässer erreichten nach den Kriterien der EU-Richtlinie nur die Einstufung "mangelhaft", weil sich dort bedenkliche Bakterien im Wasser befanden. Betroffen sind unter anderem der Sunthauser See in Bad Dürrheim (Baden-Württemberg), das Freibad Miersdorf in Zeuthen (Brandenburg), der Mainparksee in Mainaschaff im Landkreis Aschaffenburg (Bayern), der Naturbadestrand Glöwitzer Bucht in Barth (Mecklenburg-Vorpommern), der Nordseestrand Wremen im Landkreis Cuxhaven (Niedersachsen) und die Badestelle an der Elbe bei Brokdorf (Schleswig-Holstein).

Europäische Badegebiete größtenteils exzellent

Insgesamt stufte die EEA im Jahr 2021 rund 85 Prozent der europäischen Badegebiete als exzellent ein. An knapp 95 Prozent der Standorte wurden die EU-Mindeststandards für die Wasserqualität eingehalten. Im Jahr zuvor waren es nur rund 83 beziehungsweise 93 Prozent. Europaweit liegen Deutschlands Seen, Flüsse und Küstengewässer nach wie vor im oberen Mittelfeld. Die Spitzenpositionen belegten Österreich gefolgt von Malta, Griechenland und Kroatien. Am schlechtesten schnitten Badegewässer in Polen, der Slowakei und in Ungarn ab.

