Der Bahnverkehr in Deutschland soll ab 2020 auf einen bundesweiten Taktfahrplan umgestellt werden.

Verkehrsminister Scheuer sagte der Zeitung "Die Welt," der so genannte Deutschland-Takt werde das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter und verlässlicher machen. Der CSU-Politiker stellt am Nachmittag einen Gutachterentwurf dazu vor. Es sei das größte Projekt im Eisenbahnbereich seit der Bahnreform von 1994.



Der Deutschland-Takt soll folgendermaßen funktionieren: Züge fahren jede Stunde, in jede Richtung, zur selben Minute. Alle Fernzüge fahren in einem Takt von 60 oder 30 Minuten. Das soll ein bequemes Umsteigen an Knotenbahnhöfen ermöglichen. Vorbild dafür ist die Schweiz.