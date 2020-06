Die Deutsche Bahn hat die Digitalisierung von rund 28.000 Weichen in ihrem Schienennetz abgeschlossen.

Wie das Unternehmen in Frankfurt am Main mitteilte, registrieren Sensoren nun zum Beispiel einen erhöhten Stromverbrauch, der auf Defekte hinweisen kann. Ziel sei eine Reparatur, bevor es zu Störungen komme. Begonnen hatte die Bahn mit den Arbeiten im Jahr 2016. Künftig sollen auch 18.000 Weichenheizungen in die digitale Überwachung aufgenommen werden.



Weichen gelten im Betriebsablauf oft als störanfällig. Vor Einführung des neuen Diagnosesystems wurden sie in einem festen Turnus gewartet. Insgesamt gibt es bundesweit mehr als 65.000 Weichen.