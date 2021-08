Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer beginnt heute der Streik im Güterverkehr.

Nach Angaben von GDL-Chef Weselsky sollen ab 17 Uhr die Güterzüge still stehen. Im Personenverkehr beginnt der Ausstand am Montag um zwei Uhr nachts. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis Mittwoch dauern.



Bereits in der vergangenen Woche hatte ein GDL-Streik den Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Die GDL fordert unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn ist mit der Lohnerhöhung einverstanden, will sie aber über einen längeren Zeitraum strecken. Verkehrsminister Scheuer rief beide Seiten zu Verhandlungen auf.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.