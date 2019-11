Die Deutsche Bahn will ihr Angebot für Radfahrer erweitern.

Künftig solle es mehr Stellplätze in Fernzügen geben, teilte das Bundesverkehrsministerium auf eine Anfrage der Grünen mit. Bis 2025 solle es in 60 Prozent der Fernzüge Mitnahmemöglichkeiten geben. Heute liegt der Anteil bei 47 Prozent. In Regionalzügen ist Platz für Fahrräder Standard.



Die Bundesregierung will darüber hinaus 30 Millionen Euro für die Sanierung von Bahnhöfen zur Verfügung stellen. Vor allem in ländlichen Gebieten solle die Barrierefreiheit ausgebaut und der Brandschutz verbessert werden, berichten Zeitungen der Funke Mediengruppe.