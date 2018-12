Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berät heute in Berlin über die Finanzplanung bis 2023.

Das bundeseigene Unternehmen soll nach den Vorstellungen des Vorstandsvorsitzenden Lutz in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro zusätzlich in Züge und Schienennetz investieren. Medienberichten zufolge will der Aufsichtsrat beschließen, bis zu drei Milliarden Euro an neuen Krediten aufzunehmen.



Die Tarifverhandlungen der Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sollen im Laufe des Tages in Berlin fortgesetzt werden. Die EVG fordert 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines Modells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Die Lokführergewerkschaft GDL, die in Eisenach parallel mit der Bahn verhandelt, forderte das Unternehmen am Abend ultimativ auf, ein verbessertes Lohnangebot vorzulegen.