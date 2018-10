Im bundesweiten Zugverkehr wird es in den kommenden Jahren zu Behinderungen kommen.

Auf Grund von Sanierungsarbeiten würden ICE-Strecken monatelang gesperrt, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Betroffen seien die Strecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart. Der Zugverkehr sei in Etappen bis ins Jahr 2023 beeinträchtigt. Zahlreiche Fernzüge müssten umgeleitet werden, die Fahrzeiten verlängerten sich um bis zu 45 Minuten. Die Bahn bat um Verständis für die zahlreichen Baustellen, sie seien unvermeidbar.