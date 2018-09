Die Deutsche Bahn liegt offenbar bei der Pünktlichkeit und dem Gewinn deutlich unter ihrem Plan.

Mehrere Medien zitieren aus einem Brief, den Konzernchef Lutz an die Führungskräfte geschrieben hat. Darin heiße es, die schwierige Situation habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Die Pünktlichkeit sei weiter abgerutscht und liege im August bei unter 76 Prozent. Dies sei schlechter als 2015, als die Bahn mit dem Projekt "Zukunft Bahn" gestartet sei. Zudem liege der Gewinn vor Steuern und Zinsen deutlich unter dem Vorjahr und weit weg von der Zielsetzung.



Wie das "Handelsblatt" und das Magazin "Der Spiegel" berichten, will Lutz daher kurzfristig die Kosten senken. Alle Ausgaben müssten ab sofort und bis auf Weiteres genehmigt werden.