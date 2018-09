Die Deutsche Bahn und ihre Konkurrenten setzen beim Ausbau ihrer Kapazitäten auf mehr Digitalisierung.

Nur so könne man der Rolle als umwelt- und klimafreundliches Transportmittel gerecht werden, sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Pofalla in Berlin. Wie Pofalla forderten auch die Bahn-Konkurrenten Mofair und VDV, der im Koalitionsvertrag versprochenen Stärkung der Schiene müssten nun Taten folgen.



Eine Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums kommt zu dem Schluss, dass mit moderner Leit- und Sicherungstechnik die Kapazität des Bahnnetzes für den Personen- und Güterverkehr um ein Fünftel erhöht werden kann. Dafür müssten aber in den nächsten 20 Jahren rund 1,3 Milliarden Euro jährlich investiert werden.