Die Deutsche Bahn hat ihren Fahrkartenverkauf über das Internet eingeschränkt.

Bis auf Weiteres können Kunden keine Sparpreis-Tickets per Lastschrift bezahlen, wenn sie online buchen. Grund sind mehrere Betrugsfälle. Unbekannte Täter hatten mit gehackten E-Mail-Daten Storno-Gutscheine erschlichen und diese zu Geld gemacht. Die Bahn will den betroffenen Kunden den Schaden ersetzen.



Die Zahl der Betrugsfälle ist unklar. Die Bundespolizei ermittelt. Die Bahn kündigte an, in Zukunft eine weitere Zahlungsmethode für den Online-Kauf anzubieten. Technische Details und ein Zeitplan wurden nicht genannt.