Reisende der Deutschen Bahn müssen vorerst nicht mit einem weiteren Warnstreik der Gewerkschaft EVG rechnen.

Verhandlungsführerin Rusch-Ziemba sagte in Berlin, die EVG sei ab morgen zu neuen Verhandlungen bereit. Es seien keine weiteren Arbeitsniederlegungen geplant. Der stellvertretende Gewerkschafts-Vorsitzende Hommel betonte, er gehe davon aus, dass der Bahnvorstand das Signal des heutigen Warnstreiks verstanden habe. Hommel sagte im Deutschlandfunk , er könne die Verärgerung der Kunden verstehen, es gebe aber auch viel Solidarität. Es habe sich um den ersten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft seit 1993 gehandelt. Hommel schloss weitere Arbeitsniederlegungen an und vor Weihnachten nicht aus. Das könne er nicht, weil er den Verhandlungsverlauf nicht vorsehen könne. Die Gewerkschaft wolle das aber nicht.



Die Arbeitsniederlegungen hatten heute früh in ganz Deutschland zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Die Folgen werden noch den ganzen Tag über zu spüren sein. Der Fernverkehr wurde in den frühen Morgenstunden vorübergehend komplett eingestellt. Auch der Regionalverkehr war bundesweit betroffen. In Bayern sowie in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens standen zeitweise alle Züge still.