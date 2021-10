Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise für den Fernverkehr.

Sie steigen am 12. Dezember um durchschnittlich 1,9 Prozent, wie die Bahn in Berlin mitteilte. Tickets zu den Sparpreisen sollen nicht teurer werden. Dafür steigen die Preise für sogenannte Flex-Tickets, für Streckenzeitkarten sowie für die Bahncard um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Bahn sprach von einer moderaten Preisanpassung und verwies darauf, dass die allgemeine Teuerung derzeit bei 4,1 Prozent liege.



Das Bundesverkehrsministerium teilte unterdessen mit, dass es in deutschen Zügen keine "3G"-Regel geben wird. Eine Prüfung habe ergeben, dass eine Mitfahrt nur für geimpfte, genesene und getestete Zugreisende weder rechtlich möglich noch praktikabel sei. So würde der Kontrollaufwand den Nutzen nicht rechtfertigen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.