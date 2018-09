Der Bund fordert angesichts sinkender Gewinne bei der Deutschen Bahn eine Überprüfung des aktuellen Rabatt-Systems.

Der Bahn-Beauftragte Ferlemann sagte der Zeitung "Die Welt", die Bilanz zeige, dass sich mit diesem Preismodell die Kosten nicht decken ließen. Während die Passagierzahlen stiegen, sänken die Gewinne. Ferlemann kritisierte zudem den Brandbrief von Bahn-Chef Lutz. Dieser müsse sich darüber im Klaren sein, dass er damit das Unternehmen in der Öffentlichkeit beschädigt habe. Lutz hatte geschrieben, die Bahn befinde sich in einer schwierigen Situation, die sich in den vergangenen Monaten verschlechtert habe.



Im Interview der Woche des Deutschlandfunks verteidigte Lutz den Brief an den Bahn-Vorstand. Er sprach von einem "gewöhnlichen Vorgang". Wenn die Kosten in einem Unternehmen aus dem Ruder liefen, müsse man auf Disziplin und Sparsamkeit setzen. Man werde jetzt darauf achten, nicht an den falschen Stellen zu sparen.