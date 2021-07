Die Flutkatastrophe hat bei der Deutschen Bahn nach einer ersten Schätzung Schäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro verursacht.

Das teilte der für Anlagen- und Instandhaltungsmanagement zuständige Vorstand Hentschel mit. Die Bahn stehe vor einem gewaltigen Kraftakt. In dieser Dimension sei die Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört worden. Besonders gravierend seien die Schäden an mehr als 50 Brücken. Die Fluten hätten auch Stationen und Haltepunkte sowie die Technik stark in Mitleidenschaft gezogen. So seien unter anderem 180 Bahnübergänge, knapp 40 Stellwerke sowie

mehr als 1000 Oberleitungs- und Signalmasten betroffen, erklärte Hentschel. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die größten Schäden bis Ende des Jahres behoben seien. Vor allem in Rheinland-Pfalz könne dies allerdings länger dauern.

23.07.2021