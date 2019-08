Die Deutsche Bahn hat die Forderung nach Abschaffung der 1.Klasse in Regionalzügen zurückgewiesen.

Der Anteil der 1.Klasse-Kapazitäten sei zwar über die Jahre zurückgegangen, allerdings werde dieses Angebot weiterhin in vielen Regionen nachgefragt, erklärte ein Sprecher. Man richte sich dabei nach den Ausstattungswünschen der Auftraggeber aus Ländern und Kommunen.



Der Linke-Vorsitzende Riexinger hatte sich dafür ausgesprochen, die 1.Klasse in Regionalzügen zu streichen und die Waggons für alle zu öffnen. Dann hätte man auf einen Schlag mehr Kapazität. Nach Darstellung der Bahn würde dies die Sitzplatzkapazität allerdings nur sehr geringfügig erhöhen.



Im Regionalverkehr hat die Deutsche Bahn einen Marktanteil von zwei Dritteln. In der 1.Klasse ihrer Regionalzüge gibt es nach Unternehmensangaben gut 64.000 Plätze, in der 2.Klasse sind es etwa 930.000.