Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat mit der Auszählung der Urabstimmung über einen Arbeitskampf begonnen.

GDL-Chef Weselsky erklärte in der Frankfurter Gewerkschaftszentrale, er erwarte ein klares Votum für Streiks. Das Ergebnis der vor sechs Wochen gestarteten Briefwahl will die GDL morgen verkünden.



Weselsky ließ erneut offen, ob konkrete Termine für Arbeitsniederlegungen genannt werden. Er bekräftigte zudem, beim gegenwärtigen Stand werde er nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die Bahn äußerte sich nicht zu ihren Streikvorbereitungen.



In den Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft unter anderem rund 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten gefordert. Die Bahn bot eine ähnliche Erhöhung der Entgelte an, will diese aber auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte verteilen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.