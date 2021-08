Bahnreisende müssen wegen eines Streiks der Lokführergewerkschaft GDL erneut mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Wie der GDL-Vorsitzende Weselsky in Frankfurt am Main mitteilte, beginnt der Ausstand im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr. Im Güterverkehr starte man bereits am Mittwoch um 17 Uhr.

Das Ende setzte die GDL für den 7. September um 2 Uhr an. Das sei eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die man durchführe, sagte Weselsky. Er begründete das mit einer Blockadehaltung der Bahn-Manager. Diese hätten im Tarifkonflikt kein Angebot vorgelegt, das mit Zahlen, Daten und Fakten arbeite. Unbefristete Streiks stünden derzeit aber nicht zur Debatte.



Die Bahn ist zwar bereit, die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent zu erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten einzelne Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll. Gesprächsbereit ist die Bahn auch bei der von der GDL geforderten Corona-Prämie. Ein konkretes Angebot hat sie bisher jedoch nicht abgegeben. Die Lokführergewerkschaft fordert 600 Euro.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.