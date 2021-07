Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot des Konzerns abgelehnt.

Der GDL-Vorsitzende Weselsky sagte, es handele sich weder um ein ernsthaftes noch um ein erweitertes Angebot, sondern um eine vor Falschbehauptungen nur so strotzende Scheinofferte. Die Bahn versuche, die GDL in der Öffentlichkeit als irrational darzustellen. Das Anfang des Monats vorgelegte Angebot sah Lohnerhöhungen in zwei Schritten vor: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023.



Weselsky sagte, man werde sich nicht die Mühe machen, dem Arbeitgeber darauf zu antworten. Die GDL hatte bereits zuvor mit Streik ab August gedroht. In Kürze beginnt dazu eine Urabstimmung. Das Ergebnis soll am 9. August vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.