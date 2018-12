Vor dem Hintergrund der morgen beginnenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn dringt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auf eine zügige Lösung.

EVG-Verhandlungsführerin Rusch-Ziemba sagte, in der bis Samstag geplanten Verhandlungsrunde müsse ein Abschluss erzielt werden. Andernfalls werde man die Gespräche abbrechen. Die Bahn will von morgen an in Hannover sowohl mit der EVG als auch mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer verhandeln. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld. Die EVG verlangt zudem eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils an der betrieblichen Altersvorsorge.