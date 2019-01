Vor dem Treffen von Managern der Deutschen Bahn mit Bundesverkehrsminister Scheuer hat sich die Gewerkschaft EVG für einen radikalen Umbau des Konzerns ausgesprochen.

In ihrer heutigen Form sei die Deutsche Bahn nicht überlebensfähig, sagte der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Kirchner, der Deutschen Presse-Agentur. Fehlentwicklungen müssten endlich angegangen werden. Nur Vorstände auszutauschen reiche nicht aus, meinte Kirchner, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef bei der Bahn ist. Am Dienstag sollen Bahnchef Lutz und seine Vorstandskollegen der Bundesregierung Wege aus der Krise präsentieren. Unter anderem geht es darum, die Pünktlichkeit zu erhöhen und mehr Verkehr auf die Schiene zu holen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums betonte, die Qualität der Bahn müsse sich schon in diesem Halbjahr verbessern.