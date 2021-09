Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG erwägt Konsequenzen für den Fall, dass die Konkurrenzgewerkschaft GDL einen höheren Tarifabschluss bei der Deutschen Bahn erreicht.

Der EVG-Vorsitzende Hommel sagte der Funke-Mediengruppe, man werde nach Abschluss der GDL-Tarifverhandlungen das weitere Vorgehen auf der Grundlage des Sonderkündigungsrechts prüfen. Die EVG hatte mit der Deutschen Bahn bereits 2020 einen Tarifvertrag ausgehandelt.



In der Auseinandersetzung geht es auch um das Tarifeinheitsgesetz. Es sieht vor, dass in einem Unternehmen nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern angewendet wird. In den meisten Betrieben der Bahn ist das laut Konzern die EVG.

