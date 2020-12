Die Grünen fordern Presseinformationen zufolge einen weitreichenden Umbau der Deutschen Bahn, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht.

Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert aus einem Beschluss der Bundestagsfraktion, wonach die Bahn bis 2030 rund 3.000 Kilometer stillgelegter Trassen wieder in Betrieb nehmen und alle deutschen Großstädte mit Fernzügen anfahren müsste. Außerdem soll sich der Anteil der Bahn am Personenverkehr auf 20 Prozent verdoppeln und im Güterverkehr von 19 auf 30 Prozent steigen. Daneben sollen schnelle Sprinter- sowie Nachtzug-Verbindungen ausgebaut werden, um konkurrenzfähiger zum Flugverkehr zu werden.



Weiter heißt es in dem Bericht, um diese Ziele erreichen zu können, wollten die Grünen dem Staatskonzern bis Ende des Jahrzehnt insgesamt 170 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.