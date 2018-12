Die Verhandlungen der Deutschen Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden.

Wie EVG-Sprecher Reitz mitteilte, wurden am späten Abend noch formale Fragen rund um einen möglichen Tarifvertrag geklärt. Heute würden die Gespräche dann in die "heiße Phase" gehen. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines Modells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können sollen.



Die parallel in Eisenach mit der Bahn verhandelnde Lokführergewerkschaft GDL kündigte derweil an, beide Seiten hätten sich einvernehmlich verständigt, möglichst noch heute ein Tarifergebnis zu erzielen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings offen, ob dies gelingen werde.