Gerteideernete in der Gegend um Chernihiw. (Anatolii STEPANOV / FAO / AFP)

Bundesverkehrsminister Wissing sagte in Berlin, die Gütertochter DB Cargo richte eine "Schienenbrücke" ein, um große Mengen an Agrarprodukten zu Häfen an der Nordsee und der Adria zu transportieren. Es gebe bereits erste Fahrten im Auftrag privater Getreideexporteure aus der Ukraine. Bahnchef Lutz sprach von zwei bis drei Zügen pro Tag über Polen.

Die ukrainischen Getreideexporte sind wegen des Kriegs nahezu zum Erliegen gekommen; wichtige Seehäfen werden vom russischen Militär blockiert. Dies gefährdet vor allem die Versorgung der Menschen in Nordafrika und Asien.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.