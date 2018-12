Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert mehr Bundesmittel für die Bahn.

Der Zustand des Schienennetzes sei ein Trauerspiel. Das zeige sich an bröckelnden Brücken, rostenden Schienen und maroden Bahnhöfen, sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. In Berlin berät der Aufsichtsrat der Bahn berät über die Finanzplanung bis 2023. Das bundeseigene Unternehmen soll nach den Vorstellungen des Vorstandsvorsitzenden Lutz in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro zusätzlich in Züge und Schienennetz investieren. Medienberichten zufolge will der Aufsichtsrat beschließen, bis zu drei Milliarden Euro an neuen Krediten aufzunehmen.