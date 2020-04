Die Deutsche Bahn wird ihr internationales Tochter-Unternehmen Arriva in diesem Jahr nicht über die Börse verkaufen.

Man halte aber weiter an dem Vorhaben fest, sagte Bahnchef Lutz. Über die Verzögerung war bereits vor der Corona-Pandemie spekuliert worden. Der Brexit und Probleme mit dem Streckenbetrieb in Nordengland machten den Verkauf praktisch unmöglich, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Der Verkauf war geplant, da die Deutsche Bahn ihre vom Haushaltsausschuss gesetzte Verschuldungsgrenze von über 20 Milliarden Euro erreicht hat, aber weiter neues Geld braucht.



Arriva bündelt das Nahverkehrsgeschäft des Staatskonzerns mit Bus und Bahn in ganz Europa, hat aber ihren Schwerpunkt und Sitz in Großbritannien.