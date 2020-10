Die Deutsche Bahn hat ihre komplette Informationstechnologie in die Cloud verlagert, also in ein externes Netz von Rechnern.

Wie das Unternehmen in Berlin mitteilte, schaltete es seine eigenen Rechenzentren ab. Der Wechsel geschieht damit zwei Jahre früher als urspünglich geplant. Die Konzernführung hatte das Projekt im Jahr 2016 beschlossen, um die IT-Anwendungen der Bahn flexibler und kostengünstiger betreiben zu können. Sie laufen nun über Cloud-Dienste der US-Konzerne Amazon und Microsoft.



Die IT-Chefin der Bahn, Koenen, sagte, der Wechsel habe sich gerade in der Corona-Krise als goldrichtig erwiesen. Die Systeme hätten auch problemlos funktioniert, als zehntausende Mitarbeitende gleichzeitig ins Homeoffice gewechselt seien.

