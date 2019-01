Der Bahnkundenverband hat die Forderung des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Ferlemann, nach höheren Fahrpreisen kritisiert.

Verbandspräsident Curth sagte in Berlin, mit höheren Preisen ließe sich das erst jüngst ausgegebene Unternehmensziel einer Verdopplung der Fahrgastzahlen nicht erreichen. Curth sprach von einer - Zitat - Schnapsidee. Ähnlich äußerte sich auch der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Flege. Er wies darauf hin, dass Bahntickets seit 2010 bereits um 16 Prozent teurer geworden seien, während beispielsweise das Fliegen immer billiger werde. Ferlemann verstoße mit seiner Forderung gegen die unternehmerische Unabhängigkeit der Bahn.



Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr hatte in einem Zeitungsinterview die Bahn aufgefordert, ihre Preise zu erhöhen. So könnten die nötigen Investitionen zur Modernisierung des Schienennetzes finanziert werden.