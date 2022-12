Nach Angriffen auf Infrastruktur

Die Deutsche Bahn schickt Generatoren in die Ukraine. (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Hintergrund sind die wiederholten russischen Luftangriffe mit Raketen und Drohnen auf die Infrastruktur in der Ukraine. Die Deutsche Bahn teilte mit, die ersten 63 Generatoren seien in Hannover verladen worden. Sie sollten Strom für die ukrainischen Instandhaltungswerke, für die Bahnhöfe und für die Züge herstellen. Im Januar sollen noch einmal mehr als 300 Notstromaggregate folgen. DB-Chef Lutz sagte, die unglaublich mutigen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in der Ukraine hielten den Betrieb so weit wie möglich aufrecht.

