Wie der Konzern mitteilt , sollen tausende Tonnen Lebensmittel, Trinkwasser und Hygieneartikel transportiert werden. Die Lieferungen per Lastwagen laufen schon seit vergangenen Mittwoch. Allerdings seien die Straßen und Grenzübergänge zwischen Polen und der Ukraine überlastet, und es fehle an Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern. Darum setze man nun auch Güterzüge ein. Die Bahn arbeitet dafür mit der polnischen Tochter der DB Cargo sowie mit der ukrainischen Eisenbahn zusammen. Neben Spenden von Großhändlern sollen auch Spenden von einzelnen Personen angenommen werden. Dafür werden an den Messezentren in Köln, Hannover und München Sammelstellen eingerichtet.