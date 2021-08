Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach dem Ende der zweiten Streikrunde erneut mit weiteren Arbeitskämpfen gedroht.

Die GDL erklärte, der Stillstand bei der Angebotsverbesserung habe bereits zwei Mal zum Stillstand der Züge geführt und werde es weiterhin tun. Der Arbeitgeber wäre gut beraten, die GDL nicht weiter herauszufordern und die Auswirkungen klein zu reden. Die Streiks der Lokführer im Personen- und Güterverkehr waren in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich mehr als 10.000 Beschäftigte. Laut der Bahn läuft der Betrieb wieder weitgehend normal. Reisende sollten sich aber vorab informieren, ob es noch Abweichungen gebe, hieß es.



Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichteten, will der Bahnvorstand in diesem Jahr auf seine Bonuszahlungen verzichten. Zur Begründung wurde die schlechte wirtschaftliche Lage wegen der Corona-Krise angeführt.

