Bei den Lokführern der Deutschen Bahn kommt es schon heute Abend zu ersten Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr.

Morgen früh soll der Streik dann auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. GDL-Chef Weselsky teilte mit, geplant seien Arbeitsniederlegungen bis in die Nacht zum Freitag.



Die Lokführer hatten sich bei einer Urabstimmung der Lokführergewerkschaft zu rund 95 Prozent für einen Streik entschieden. Die Bahn kritisierte die Maßnahmen als "unnötig und völlig überzogen". Die Gewerkschaft habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, sagte Personalchef Seiler.



In den Tarifverhandlungen hatte die GDL unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie bei einer Laufzeit von 28 Monaten gefordert. Die Bahn bot eine ähnliche Erhöhung an, wollte diese jedoch unter Verweis auf Milliardenverluste durch Pandemie und Flutschäden auf einen längeren Zeitraum strecken.

