Bei der Deutschen Bahn kommt es ab heute Abend zu Streiks. In einer Urabstimmung sprachen sich 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL für Arbeitskampfmaßnahmen aus.

Der GDL-Vorsitzende Weselsky sagte, man werde bereits heute Abend im Frachtverkehr bei der DB Cargo mit dem Streik beginnen. Morgen werde dann der Personenverkehr folgen. Die Arbeitsniederlegungen sollen nach seinen Worten bis Freitagnacht zwei Uhr dauern. Nach seinen Angaben beteiligten sich 70 Prozent der Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung.

Weselsky fügte hinzu, den Arbeitskampf habe das Management der Bahn zu verantworten.



Die GDL will nach seinen Worten eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Bahn will angesichts von Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl.

Letzter Bahn-Streik im Jahr 2018

Ein Streik wäre eine "Attacke auf das ganze Land", hatte Bahn-Personalchef Seiler gesagt. Es ist die erste Arbeitsniederlegung bei der Bahn seit Dezember 2018, als die größere Konkurrenzgewerkschaft EVG ihre Mitglieder zum Streik aufrief. Weitaus härter verlief der GDL-Streik 2014 und 2015.



Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.