Die Lokführergewerkschaft GDL will nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn morgen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen vorstellen.

Wie die GDL mitteilte, wird der Bundesvorsitzende Weselsky auf einer Pressekonferenz in Berlin darüber informieren. Dabei sollten auch konkrete Streik-Termine genannt werden.



Die Gewerkschaft fordert für die Lokführer eine Lohnsteigerung in Höhe des Abschlusses für den Öffentlichen Dienst. Dort hatten die Tarifparteien ein Plus von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten vereinbart. Die Bahn lehnt dies als zu hoch ab.

