Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt.

Das Unternehmen habe kein neues Angebot abgegeben, teilte die Gewerkschaft am Verhandlungsort in Eisenach mit. Man werde nun über das weitere Vorgehen beraten. Eine Bahnsprecherin hatte heute früh ein verbessertes Angebot angekündigt, und zwar für die Verhandlungen mit der GDL sowie für die Verhandlungen mit der Gewerkschaft EVG, die parallel in Berlin stattfinden.



Zu einem Streik darf die GDL nach geltender Vereinbarung erst nach dem Ende einer Schlichtung aufrufen. In diesem Jahr werde es voraussichtlich keine Streiks geben, sagte eine Sprecherin. Die EVG hatte zuletzt mit Warnstreiks den Zugverkehr lahmgelegt. Beide Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld.