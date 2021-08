Bahnreisende müssen von heute an mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund ist der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit den Lokführern. Ab 2 Uhr in der Nacht soll es im Regional- und Fernverkehr Streiks geben. Im Güterverkehr haben die Arbeitsniederlegungen bereits am Abend begonnen.

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Urabstimmung hatte die Gewerkschaft GDL

zu ersten Streiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis Freitagnacht zwei Uhr dauern. Laut Lokführer-Gewerkschaft soll es am Wochenende keine Aktionen geben. Bei der Urabstimmung hatten sich 95 Prozent der teilnehmenden Lokführer für einen Streik entschieden. Weselsky fügte hinzu, den Arbeitskampf habe das Management der Bahn zu verantworten.

Bahn und Fahrgastverband kritisieren GDL

Die Bahn kritisierte die Maßnahmen als „unnötig und völlig überzogen“. Die Gewerkschaft habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, sagte Personalchef Seiler. Für die kommenden beiden Tage hat das Unternehmen bereits 75 Prozent seiner Fernzüge gestrichen und einen Notfall-Fahrplan ausgearbeitet.



Priorität hätten die besonders stark genutzten Verbindungen, zum Beispiel zwischen Berlin und der Rhein-/Ruhr-Region, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen, hieß es. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional stark schwanken. In jedem Fall solle den Reisenden maximale Kulanz gewährt werden.



Nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ist der Streik zu kurzfristig angekündigt worden. Die Kunden brauchten mehr Zeit, um ihre Reisen umzuplanen, kritisierte der Ehrenvorsitzende der Organisation, Naumann. Ein Streik richtet sich bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Viele Fahrgäste können nicht ausweichen. Naumann appellierte an die Tarifpartner, weiter zu verhandeln.

Letzter Bahn-Streik im Jahr 2018

Die GDL will laut Weselsky eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Bahn will angesichts von Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl.



Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.