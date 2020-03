Nach dem Sabotageakt auf die ICE-Strecke zwischen Frankfurt am Main und Köln ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Der 51-jährige Deutsche stehe im dringenden Verdacht, an der Hochgeschwindigkeitsverbindung bei Niedernhausen in Hessen auf rund 80 Metern die Schienenbefestigungen gelöst zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann würden versuchter Mord sowie gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr zur Last gelegt. Der Verdächtige sei in der vergangenen Nacht in der Nähe von Köln festgenommen worden. Die Ermittler machten zu seinem Motiv bislang keinerlei Angaben.